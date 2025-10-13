Le chef de la Direction des Musulmans du Caucase rencontre le Secrétaire général des Nations Unies à New York
Bakou, 13 octobre, AZERTAC
En marge de son déplacement à New York, le chef de la Direction des Musulmans du Caucase, le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, a eu une rencontre avec le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Le cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé a transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva au Secrétaire général de l’ONU.
Lors de la rencontre tenue dans une ambiance de dialogue sincère, le dialogue interreligieux a fait l’objet de discussions constructives.
