Le chef de l’Administration présidentielle azerbaïdjanaise rencontre une délégation menée par la directrice générale de l’ONU-Habitat

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Le chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan et président du Comité d'organisation de la COP29, Samir Nouriyev, a rencontré le 19 novembre une délégation conduite par Mme Anacláudia Rossbach, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), en visite en Azerbaïdjan dans le cadre de la COP29.

Lors de la rencontre, Mme Rossbach a exprimé ses félicitations à l'Azerbaïdjan pour l'excellente organisation de la COP29 et a souhaité du succès pour la présidence azerbaïdjanaise.

Samir Nouriyev a évoqué avec satisfaction la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’ONU-Habitat, ainsi que le fait que le thème de l’urbanisation figure parmi les priorités de l’agenda de la présidence azerbaïdjanaise de la COP29.

Lors de la rencontre, l’organisation réussie des forums nationaux d’urbanisme à Aghdam en 2022 et à Zenguilan en 2023, ainsi que des événements de la Journée mondiale de l'habitat à Bakou, dans le cadre de la coopération fructueuse entre l'Azerbaïdjan et l’ONU-Habitat, a été mise en valeur.

« L’Azerbaïdjan qui jouit d’une grande expérience dans la parfaite organisation d’événements mondiaux et régionaux, accueillera en mai 2026 le 13ᵉ Forum urbain mondial, l’un des événements les plus importants des Nations unies, ce qui est une manifestation de la coopération efficace entre l’Azerbaïdjan et ONU-Habitat, a déclaré Samir Nouriyev.

La directrice exécutive de l’ONU-Habitat a hautement apprécié le soutien et les contributions financières volontaires apportés par l’Azerbaïdjan aux activités de l’ONU-Habitat.

La reconstruction et la restauration des territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation, ainsi que les travaux en cours pour assurer l’installation durable des anciens déplacés internes dans ces terres ont été abordées lors de la rencontre. Les discussions ont également porté sur la coopération avec l’ONU-Habitat dans ce domaine.

De plus, les parties ont procédé à un échange de vues détaillé sur les préparatifs concernant le Forum urbain mondial prévu à Bakou en 2026.