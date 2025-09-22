Le chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises entame une visite de travail au Bélarus

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Le colonel-général Karim Valiyev, premier vice-ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises, a entamé une visite de travail au Bélarus à l’invitation du chef d'état-major des forces armées et premier vice-ministre de la Défense du Bélarus, Pavel Muraveiko.

Dans le cadre de sa visite, le colonel-général Valiyev devrait rencontrer son homologue biélorusse.