Le chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises entame une visite de travail au Kazakhstan

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Une délégation dirigée par le colonel-général Karim Valiyev, premier vice-ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises, est en visite de travail au Kazakhstan.

Dans le cadre de sa visite, le colonel-général Karim Valiyev a rencontré le chef d'état-major des forces armées de la République du Kazakhstan, le lieutenant-général Kanysh Abubakirov.

Les parties ont souligné que les relations entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan reposaient sur les principes d'amitié historique, de fraternité et de partenariat stratégique, ajoutant que les exercices conjoints menés avec la participation de militaires des deux pays avaient contribué de manière significative à l'amélioration de la formation professionnelle du personnel, à l'élargissement des échanges d'expériences et au renforcement de la coopération entre les armées.

Un large échange de vues a eu lieu sur l'état actuel et les perspectives de développement futur de la coopération militaire entre les deux pays, les questions de sécurité régionale, ainsi que d'autres questions d'intérêt mutuel.