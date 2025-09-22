Le chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises rencontre son homologue biélorusse

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite de travail au Bélarus, le colonel-général Karim Valiyev, premier vice-ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises, a rencontré, lundi 22 septembre, le chef d'état-major des forces armées et premier vice-ministre de la Défense du Bélarus, Pavel Muraveiko.

Les perspectives d’expansion et de développement de la coopération militaire, ainsi que les questions de sécurité régionale ont été discutées lors de la rencontre.

Un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt mutuel.