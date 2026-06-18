Le chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises visite l’ambassade d’Azerbaïdjan à Astana

Astana, 18 juin, AZERTAC

Une délégation dirigée par le colonel-général Karim Valiyev, premier vice-ministre de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, chef d’état-major des armées azerbaïdjanaises, a visité l’ambassade d’Azerbaïdjan au Kazakhstan.

Tout d’abord, la délégation a rendu hommage à la mémoire du Leader national Heydar Aliyev en déposant des fleurs devant son buste à l'ambassade.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan à Astana, Aghalar Atamoghlanov, a informé la délégation des activités de la mission diplomatique, ainsi que de l’état actuel et des perspectives de développement des relations azerbaïdjano-kazakhes.