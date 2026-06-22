Le chef du bureau du Conseil de l'Europe à Bakou convoqué au ministère des Affaires étrangères

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Le chef du bureau du Conseil de l'Europe à Bakou, Petr Sich, a été convoqué le 22 juin au ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan.

Une vive protestation a été exprimée contre l'arrêt du 18 juin de la Cour européenne des droits de l'homme rendu à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Il a été souligné que cette décision est injuste, partiale et contraire aux dispositions du droit international.

Alors que l'arrêt du 16 juin 2016 dans l'affaire « Chiragov et autres contre l’Arménie » a établi l'occupation effective des territoires azerbaïdjanais par l'Arménie et l'existence d'un régime d'occupation bénéficiant d'un soutien militaire et financier direct de l'Arménie, la décision actuelle affirme que la désignation de ces territoires comme entité indépendante sous l'appellation de « RHK » est contraire au droit international et à la procédure judiciaire.

De plus, la Cour, dans son arrêt bien connu, s'est opposée à l'utilisation d'une terminologie qui contredit la souveraineté et l'intégrité territoriale internationalement reconnues de l'Azerbaïdjan. Il a été affirmé que l'inclusion, dans la décision, d'expressions telles que « ligne de contact entre l'Azerbaïdjan et le RHK », ainsi que la mention de l'armée, des autorités, du procureur général et du médiateur du prétendu régime, constitue une tentative de légitimer l'ancien régime séparatiste illégal.

Lors de l’entretien, il a été souligné que la République d'Azerbaïdjan rejetait catégoriquement cette décision de la cour et qu'elle envisagerait tous les moyens possibles pour protéger ses intérêts légitimes et prendrait les mesures appropriées.