Le Comité général de l'Union parlementaire de l'OCI approuve les projets de budget pour 2026-2027

Bakou, 23 juin, AZERTAC

La deuxième journée de la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) s'est achevée.

La 27e session du Comité général de l'Union parlementaire s'est tenue dans le cadre de cet événement. Les questions financières ont été abordées lors de cette session.

Lors de la discussion des questions financières, le projet de budget de l’organisation pour 2026 et 2027 a été adopté.