Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution sur l’autonomie sous souveraineté marocaine, considérée comme la solution la plus réalisable à la question du Sahara
Rabat, 1er novembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier vendredi une résolution approuvant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara, présenté pour la première fois aux Nations Unies en 2007.
Le correspondant de l'agence de presse AZERTAC au Maroc rapporte, que le Conseil considérait cette résolution comme la solution «la plus réalisable », à un conflit qui dure depuis un demi-siècle et a appelé les parties concernées à entamer des négociations sur la base de ce plan d'autonomie.
Le roi Mohammed VI du Maroc s'est félicité de la décision du Conseil, affirmant dans une allocution télévisée que le Maroc restait déterminé à trouver une solution à la question du Sahara qui ne constitue une victoire pour aucune des parties et qui préserve la dignité de chacun. Il a également appelé au dialogue avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune.
Le roi a déclaré : « Nous entrons aujourd'hui dans une phase décisive au niveau international, car la résolution du Conseil de sécurité a défini les principes et les fondements d'une solution politique définitive à ce conflit, dans le respect des droits légitimes du Maroc. »
Il a ajouté : « À la lumière de cette résolution de l’ONU, le Maroc actualisera et développera son initiative d’autonomie et la présentera aux Nations Unies comme unique base de négociation, la considérant comme la solution réaliste et viable. »
