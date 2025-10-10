Le Conseil des chefs d’Etat de la CEI se réunit en format élargi à Douchanbé Le président azerbaïdjanais prend part à la réunion MIS A JOUR VIDEO

Douchanbé, 10 octobre, AZERTAC

Le Conseil des chefs d’Etat de la Communauté des Etats indépendants (CEI) s’est réuni en format élargi à Douchanbé.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a pris part à la réunion.

Le président tadjik Emomali Rahmon, le président turkmène Serdar Berdymoukhamedov, le secrétaire général de la Communauté des États indépendants, Sergueï Lebedev, ainsi que la présidente de la Commission des droits de l’homme de la CEI et médiatrice des droits de l’homme de la Fédération de Russie, Tatiana Moskalkova, ont pris la parole lors de la réunion élargie.

Les discours ont été suivis de la signature des documents finaux de la réunion.

La réunion a été marquée par la remise de la médaille « Pour services rendus au développement de la coopération humanitaire » au président tadjik Emomali Rahmon.