Le Conseil des dirigeants des agences de presse des États de la CEI se réunit à Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 3 juin, AZERTAC

Le Conseil des dirigeants des agences de presse des États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) (Informchoura) a tenu sa 34e réunion mercredi 3 juin, dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Vugar Aliyev, a pris part à cette réunion.

Lors de la réunion, les dirigeants et représentants des agences de presse nationales de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Russie et du Tadjikistan, ainsi que des représentants du Comité exécutif de la CEI, ont discuté de l’utilisation de l’intelligence artificielle, du respect des normes professionnelles du journalisme dans ce contexte, de la lutte contre les fausses informations, ainsi que des perspectives de coopération entre les agences de presse dans ce domaine. Dans les interventions, l’accent a été mis sur l’importance de l’utilisation des technologies modernes pour la préparation rapide des contenus, la traduction des textes en différentes langues, la surveillance de l’actualité internationale, l’amélioration de la qualité des contenus d’information et l’élargissement de la coopération internationale.

Un accord a été obtenu en matière d’expansion de la coopération entre les agences de presse dans le domaine de l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la création de programmes de formation conjoints, ainsi que du partage d’expériences dans la mise en œuvre des systèmes d’automatisation.

Lors de l’événement, les participants ont également examiné les activités de l’International fact-checking network, les préparatifs des événements marquant le 35e anniversaire de la CEI, et ont assisté à la présentation du nouveau site internet de l’Association des agences de presse nationales (ANIA).