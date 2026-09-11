Le Conseil économique azerbaïdjanais tient une réunion consacrée au budget 2027 et aux prévisions économiques

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

Le Conseil économique de l’Azerbaïdjan a tenu, sous la présidence du Premier ministre Ali Assadov, une réunion consacrée au projet de budget de l’État pour 2027 et aux prévisions économiques.

L’ordre du jour de la réunion comprenait notamment un examen détaillé de la situation économique actuelle et des prévisions macroéconomiques actualisées pour 2026-2030, ainsi que du budget de l’État et du budget consolidé pour 2026, des indicateurs du budget consolidé pour les trois années suivantes, des principaux objectifs et priorités de la politique budgétaire pour 2027-2030, du Cadre de dépenses à moyen terme, de la situation actuelle et des orientations de la politique dans les secteurs financier et bancaire, ainsi que d’autres questions.

Des rapports sur les points inscrits à l’ordre du jour ont été présentés par le ministre de l’Économie, Mikaïl Djabbarov, le ministre des Finances, Sahil Babaïev, et le président de la Banque centrale, Taleh Kazimov. Les membres du Conseil économique ont procédé à un échange de vues approfondi sur les questions présentées.

Lors de la réunion, les organismes compétents ont été chargés de soumettre au Cabinet des ministres l’ensemble des documents et informations inclus dans le projet de budget pour 2027, en tenant compte des avis et propositions formulés par les membres du Conseil.