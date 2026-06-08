Le Conseil général des banques islamiques et le Centre d'arbitrage de l'Organisation de la coopération islamique signent un protocole d'accord

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Le Conseil général des banques et institutions financières islamiques a signé un protocole d'accord avec le Centre d'arbitrage de l'Organisation de la coopération islamique, dans le but de promouvoir la sensibilisation aux mécanismes alternatifs de règlement des différends et à leur prévention, et de soutenir l'adoption de ces pratiques dans le secteur de la finance islamique, a indiqué l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Le mémorandum, signé lors du troisième Sommet mondial de l'économie islamique à Istanbul, vise à établir un cadre stratégique de coopération institutionnelle axé sur la sensibilisation aux mécanismes alternatifs de règlement des différends et la prévention des litiges, ainsi que sur le soutien à leur application plus large dans le secteur de la finance islamique, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de la gestion des différends et à accroître le niveau de sécurité juridique et de confiance institutionnelle.

Ce mémorandum incarne une vision commune entre les deux parties visant à soutenir les solutions de règlement des différends et à élargir l'échange de connaissances et d'expertise dans les domaines de l'arbitrage, de la médiation et des pratiques de prévention précoce des conflits, conformément à l'évolution rapide des marchés de la finance islamique.

Le secrétaire général du Conseil général des banques et institutions financières islamiques, Hamza Bawazir, a expliqué que ce mémorandum reflète l’engagement du Conseil général à renforcer les partenariats stratégiques ayant un impact concret et durable, contribuant ainsi à établir un système financier islamique plus stable, efficace et performant, capable de suivre le rythme des défis croissants.

Il a souligné que la coopération avec le Centre d'arbitrage de l'Organisation de la coopération islamique vise à unifier les efforts et à intégrer l'expertise afin de soutenir les cadres juridiques et institutionnels et de permettre aux institutions financières islamiques d'adopter les meilleures pratiques internationales en matière de gestion et de règlement des différends.

Pour sa part, le secrétaire général du Centre d’arbitrage de l’Organisation de la coopération islamique, le Dr Omar Husseini, a affirmé que le Centre encourage les institutions financières à adopter des procédures conformes à la charia islamique, notant que le lancement de l’unité spécialisée dans les litiges en matière de finance islamique reflète l’engagement du Centre à soutenir cette tendance et à renforcer sa coopération avec le Conseil général des banques et institutions financières islamiques afin de traduire cette vision en initiatives concrètes.

Aux termes de ce mémorandum, les deux parties coopéreront à l'organisation de conférences, de séminaires, de programmes et d'ateliers, à la publication de documents spécialisés et à l'échange d'expériences et d'informations relatives à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des différends.

Le mémorandum souligne le rôle des mécanismes alternatifs de règlement des différends pour soutenir la robustesse du secteur de la finance islamique, renforcer la confiance institutionnelle et élargir la coopération juridique entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, contribuant ainsi à la pérennité et à la croissance du secteur de la finance islamique à l'échelle mondiale.