Le Couloir médian et les projets de transport discutés lors des pourparlers Géorgie-Kirghizistan

Tbilissi, 12 juin, AZERTAC

Le Premier ministre géorgien a effectué une visite officielle au Kirghizistan pour la première fois en 34 ans.

Au cours de cette visite, les parties ont discuté du développement des relations bilatérales, de l'élaboration d'une position commune sur les questions d'intérêt mutuel au sein de l'ONU et d'autres organisations internationales, ainsi que des perspectives des projets internationaux de logistique et de transport.

Le Premier ministre Irakli Kobakhidze a déclaré aux journalistes géorgiens que les perspectives du Couloir médian étaient également au cœur des discussions lors de la rencontre. Selon lui, le développement de ce projet revêt une importance particulière, et les parties ont également évoqué les possibilités de renforcer les efforts déployés pour promouvoir le développement du Couloir afin d'attirer davantage de marchandises.

« Nous nous félicitons de la mise en œuvre rapide du projet de chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan. Ce projet contribuera de manière significative au renforcement des liens entre l'Asie centrale et notre région. Pour sa part, la Géorgie investit massivement dans le développement de son réseau de transit. De manière générale, nous sommes convaincus que ces initiatives contribueront de façon significative à l'essor des échanges commerciaux et économiques entre les régions, et notamment entre nos pays », a ajouté Irakli Kobakhidze.