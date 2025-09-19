Le deuxième essai libre du GP d’Azerbaïdjan de Formule 1 a débuté

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le deuxième essai libre du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 a débuté.

Dix écuries (deux pilotes pour chacune) disputent cette course.

La course durera 1 heure sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres.

Rappelons que le pilote de l’écurie McLaren, Lando Norris, a remporté le premier essai libre de la Formule 1.