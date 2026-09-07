Le développement de l'industrie des énergies vertes discuté dans le cadre de la BCAW2026

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

Un panel intitulé « Développement de l'industrie de l'énergie verte grâce à l'innovation, aux technologies numériques et à la coopération régionale » a été organisée dans le cadre de la Semaine d’action climatique de Bakou (BCAW2026).

Les opportunités de renforcer les partenariats régionaux, d'attirer des investissements publics et privés, de promouvoir le transfert de technologies et l'échange d'expériences, ainsi que de partager des pratiques internationales de pointe favorisant un développement industriel durable seront abordés lors du panel.

Les possibilités de renforcer le rôle de l'Azerbaïdjan dans la chaîne de valeur régionale de l'énergie verte et d’augmenter son potentiel futur en tant qu'exportateur d'hydrogène vert et de ses dérivés feront également l’objet de discussions.