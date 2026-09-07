Le développement de la coopération azerbaïdjano-pakistanaise en matière de jeunesse et de sport au menu des discussions

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gaïbov, a rencontré l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Pakistan en Azerbaïdjan, Qasim Mohiuddin.

Les questions relatives au développement des relations entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan dans les domaines de la jeunesse et des sports, ainsi qu'à l'organisation d'événements conjoints dans des secteurs d'intérêt mutuel, ont été abordées lors de la rencontre.

L'importance de l'échange d'expériences dans les domaines de la politique de la jeunesse et du sport a également été soulignée. Un échange de vues a eu lieu le développement de la coopération existante.