Le directeur de la Foire internationale du livre de Doha visite le stand de l'AZERTAC

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

Dans le cadre de la 11e Foire internationale du livre de Bakou, le directeur de la Foire internationale du livre de Doha, Jassim Ahmed Al-Buainain, a visité le stand de l'AZERTAC au Centre d'expos de Bakou.

Il a présenté à l’AZERTAC des ouvrages précieux reflétant la culture qatarie, spécialement préparés pour la foire et traduits de l'arabe vers l'azerbaïdjanais.

« Je suis très heureux d'être invité à la foire du livre en Azerbaïdjan. Nous sommes ravis de représenter le Qatar ici. Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Qatar sont en constante évolution. Nous favorisons le dialogue interculturel. En avril, nous avons organisé la Semaine du Qatar à Bakou. De tels événements contribuent au développement des relations entre nos pays. Je tiens à souligner le grand intérêt du peuple azerbaïdjanais pour la culture qatarie. Nous traduisons régulièrement des livres arabes en azerbaïdjanais et des livres azerbaïdjanais en arabe », a précisé Jassim Ahmed Al-Buainain.