Le directeur de la Foire internationale du livre de Doha visite le stand de l'AZERTAC
Bakou, 4 octobre, AZERTAC
Dans le cadre de la 11e Foire internationale du livre de Bakou, le directeur de la Foire internationale du livre de Doha, Jassim Ahmed Al-Buainain, a visité le stand de l'AZERTAC au Centre d'expos de Bakou.
Il a présenté à l’AZERTAC des ouvrages précieux reflétant la culture qatarie, spécialement préparés pour la foire et traduits de l'arabe vers l'azerbaïdjanais.
« Je suis très heureux d'être invité à la foire du livre en Azerbaïdjan. Nous sommes ravis de représenter le Qatar ici. Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Qatar sont en constante évolution. Nous favorisons le dialogue interculturel. En avril, nous avons organisé la Semaine du Qatar à Bakou. De tels événements contribuent au développement des relations entre nos pays. Je tiens à souligner le grand intérêt du peuple azerbaïdjanais pour la culture qatarie. Nous traduisons régulièrement des livres arabes en azerbaïdjanais et des livres azerbaïdjanais en arabe », a précisé Jassim Ahmed Al-Buainain.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Jeux de la CEI/lutte libre: un athlète azerbaïdjanais remporte le bronze
- 03.10.2025 [20:18]
Une campagne de plantation d’arbres organisée à Muchfigabad
- 03.10.2025 [19:26]
Le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 prend fin
- 03.10.2025 [14:05]
Jeux de la CEI: le gymnaste azerbaïdjanais Magsoud Mahsoudov remporte l’or
- 03.10.2025 [13:05]
Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche le bronze aux Jeux de la CEI
- 03.10.2025 [13:04]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 03.10.2025 [12:52]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une hausse sur les bourses
- 03.10.2025 [12:49]
Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales
- 03.10.2025 [12:36]
Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin
- 03.10.2025 [10:16]
L’Azerbaïdjan et le Japon tiennent des consultations politiques
- 02.10.2025 [21:07]
Natation: l’Azerbaïdjan termine les Jeux de la CEI avec 13 médailles
- 02.10.2025 [14:23]
Le Groupe d'initiative de Bakou remporte un succès international
- 02.10.2025 [14:20]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais recule sur les bourses
- 02.10.2025 [12:47]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 02.10.2025 [12:05]
Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une baisse sur les bourses
- 02.10.2025 [11:39]
Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts
- 02.10.2025 [11:24]
Jeux de la CEI: un nageur azerbaïdjanais remporte la médaille d’or
- 02.10.2025 [10:48]
Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK
- 01.10.2025 [23:47]
Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire
- 01.10.2025 [23:02]
Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes
- 01.10.2025 [19:36]
Les tireurs azerbaïdjanais terminent les Jeux de la CEI avec 9 médailles
- 01.10.2025 [17:08]
L’AZERTAC représenté à la XI Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [16:43]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en baisse sur les bourses
- 01.10.2025 [16:09]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 01.10.2025 [15:48]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 16 dollars
- 01.10.2025 [15:47]
Cérémonie d'ouverture de la 11e Foire internationale du livre de Bakou
- 01.10.2025 [15:14]
Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens
- 01.10.2025 [14:11]
Le président italien termine sa visite officielle en Azerbaïdjan
- 01.10.2025 [12:55]
Le président italien visite l’Allée des Martyrs à Bakou
- 01.10.2025 [12:06]
Jeux de la CEI /Badminton : l'Azerbaïdjan se qualifie pour les demi-finales
- 01.10.2025 [11:33]
Un nageur azerbaïdjanais décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 01.10.2025 [11:21]
Les compétitions de badminton lancées aux IIIes Jeux de la CEI
- 01.10.2025 [11:02]
Jeux de la CEI : sept disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 01.10.2025 [10:33]