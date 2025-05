Le directeur général de l'usine automobile de Minsk : Il y a de très bonnes perspectives de collaboration avec les partenaires azerbaïdjanais

Aghdam, 6 mai, AZERTAC

« L'Usine automobile de Minsk opère sur le marché azerbaïdjanais depuis longtemps. L’Azerbaïdjan est l’un de nos partenaires stratégiques dans le domaine du développement et de la fourniture d’équipements, et nous travaillons dans divers domaines et dans divers formats », a déclaré à l’AZERTAC Valery Ivankovitch, directeur général de l'Usine automobile de Minsk.

« Aujourd'hui, nous avons vu de nouvelles usines dans les zones en cours de restauration, où des investissements importants et actifs sont en cours. C'est vraiment formidable », a dit Valery Ivankovitch, soulignant les excellentes perspectives de collaboration avec des partenaires azerbaïdjanais.