Le Directeur général de l’ICESCO : La Charte de Riyad sur l’éthique de l’IA est une boussole morale fondée sur les valeurs du monde islamique

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Dr Salim M. Al-Malik, a pris part, en qualité de rapporteur de séance et président du comité de rédaction des résolutions, à la séance scientifique sur les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle, intitulée « Intelligence artificielle : règlements, contrôles et éthique ».

Cette séance s’est tenue lundi 5 mai 2025, dans le cadre des travaux de la 26e Conférence de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, relevant de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), dont les travaux ont débuté la veille, dimanche, à Doha, et se poursuivront pendant cinq jours, sous le haut patronage de S.E. Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Lors de son intervention, Dr Al-Malik, membre de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, a présenté les principales dispositions et orientations de la Charte de Riyad sur l’éthique de l’intelligence artificielle pour le monde islamique – ICESCO, soulignant qu’elle constitue une boussole éthique et une stratégie exhaustive dans le domaine des logiciels et technologies axés sur l’IA, reposant sur les valeurs fondamentales du monde islamique.

Les oulémas présents ont salué ladite Charte et appelé à son inclusion dans les recommandations finales de la 26e Conférence de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, en vue de sa diffusion auprès des 57 États membres.

Par ailleurs, Dr Al-Malik a mis en avant l’engagement de l’ICESCO dans l’élaboration et la publication d’une charte sur l’éthique de l’IA, soulignant que les chartes internationales existantes ne prennent pas suffisamment en compte les valeurs du monde islamique. Il a précisé que l’Organisation vise, à travers cette initiative, à tirer profit du potentiel transformateur de l’IA en harmonie avec les valeurs, les priorités des sociétés du monde islamique, et les enseignements de notre noble religion.