Le Directeur général de l’ICESCO et la ministre de l’Éducation et des Sciences du Kirghizistan discutent de la coopération dans les domaines de la technologie et de la diffusion du savoir

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Dr Salim M. AlMalik, s’est entretenu avec la ministre de l’Éducation et des Sciences de la République kirghize, Mme Dogdurkul Kendirbaeva. Ils ont examiné les moyens de renforcer la coopération dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’innovation, ainsi que la diffusion du savoir et l’organisation de conférences internationales dans le domaine des sciences, selon le site de l’ICESCO.

Les discussions au cours de réunion, qui s’est tenue le jeudi 18 juin 2026 en marge de la 40e session du Forum international « Issyk-Kul », organisé à Bichkek, capitale du Kirghizistan, ont porté sur le lancement de plusieurs programmes et projets communs, notamment un programme de renforcement des capacités des jeunes dans le domaine des technologies et de l’innovation, la création d’une bibliothèque numérique et l’organisation d’un congrès international sur les sciences.

Lors de cet entretien, Dr AlMalik a présenté la vision et le plan stratégique 2026-2029 de l’ICESCO, qui tendent à la réalisation d’une série d’objectifs majeurs, notamment : soutenir les systèmes éducatifs des États membres et accélérer leur intégration dans l’économie mondiale, en mettant l’accent sur la production de savoir, l’innovation, la prospective stratégique et la protection de l’environnement ; contribuer au développement social et au renforcement des capacités des jeunes et des femmes ; participer au développement culturel du monde islamique, à la protection du patrimoine, ainsi qu’à la promotion de la diversité culturelle et du dialogue civilisationnel.

De même, Dr AlMalik a souligné que l’ICESCO accorde une grande importance aux domaines de la créativité et de l’innovation, et qu’elle œuvre à renforcer les capacités des jeunes dans ce domaine. Il a notamment parlé du programme de formation des jeunes à la création et au développement de petits projets en matière de technologie et d’innovation mis en place par l’ICESCO, et qui a pour objectif de soutenir 150 start-ups dans ce secteur au sein des États membres.

De son côté, la ministre a fait part de sa volonté d’établir une coopération fructueuse avec l’ICESCO, précisant qu’elle suivait de près le rôle pionnier de l’Organisation dans ses domaines de compétence au sein du monde islamique.