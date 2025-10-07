Le Directeur général de l’ICESCO félicite Dr Khaled El-Enany pour son élection au poste de Directeur général de l’UNESCO

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a exprimé ses sincères félicitations à Son Excellence Dr Khaled El-Enany à l’occasion de son élection au poste de Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) pour la période 2025-2029, après avoir remporté le vote historique organisé par le Conseil exécutif de l’UNESCO le lundi 6 octobre 2025 à Paris, selon le site web de l’ICESCO.

Dr AlMalik a salué ce choix honorable qui marque un tournant historique, car c’est la première fois qu’un Égyptien et un Arabe occupe ce poste prestigieux. Il a souligné que Dr El-Enany allie une expérience scientifique et universitaire exceptionnelle, une capacité de gestion efficace démontrée tout au long de sa carrière, et des réalisations remarquables dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la préservation du patrimoine et des sciences, qui lui confèrent les qualités requises pour diriger l’UNESCO vers de nouveaux horizons de créativité et d’innovation.

De même, le Directeur général de l’ICESCO s’est déclaré pleinement confiant dans la capacité de Dr El-Enany à renforcer le rôle de l’UNESCO en tant que phare mondial pour la promotion de la paix, du savoir et de la compréhension entre les civilisations. Il a aussi souligné que les réalisations de Dr El-Enany dans le domaine de la protection et de la gestion efficace du patrimoine humain constituent un atout important pour la réussite de cette mission internationale majeure.

Dr AlMalik a également félicité le gouvernement égyptien pour cette réalisation historique, saluant les efforts considérables déployés pour assurer le succès de la campagne électorale et le soutien important qui a permis à un Égyptien et un Arabe d’accéder à ce poste international prestigieux.

Le Directeur général de l’ICESCO a affirmé que l’Organisation attache une grande importance à l’établissement d’une coopération stratégique fructueuse avec l’UNESCO sous la direction de Dr El-Enany, afin de contribuer à l’instauration d’une culture de paix, à la promotion des objectifs communs, au soutien à l’innovation, à la protection du patrimoine humain et au renforcement du rôle de la culture, de l’éducation et des sciences dans la réalisation du développement durable et au service des causes humaines en général.