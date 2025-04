Le Directeur général de l’OIT visite le Centre de développement inclusif et de créativité DOST

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Une délégation conduite par le Directeur général de l’Organisation internationale du travail, Gilbert Houngbo, a visité le Centre de développement inclusif et de créativité DOST.

La délégation a été informée des travaux réalisés en Azerbaïdjan pour renforcer l’intégration des groupes vulnérables dans la société, de l’activité du centre, ainsi que des mesures prises ici afin de développer les compétences des individus issus de groupes vulnérables.

Il a été affirmé que le Centre de développement inclusif et de créativité DOST, créé à l'initiative de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva, sert au développement du potentiel créatif des personnes handicapées et d'autres groupes vulnérables et à leur intégration dans la société.