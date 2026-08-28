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Le directeur général de l’UNA : La confiance est le véritable capital des médias, et investir dans la jeunesse est une pierre angulaire pour relever les défis de notre époque

Le directeur général de l’UNA : La confiance est le véritable capital des médias, et investir dans la jeunesse est une pierre angulaire pour relever les défis de notre époque

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le directeur général de l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA), le professeur Mohammed bin Abdulrab Al-Yami, a affirmé que la confiance représente « le véritable capital des médias », soulignant que le plus grand défi auquel sont confrontées les institutions médiatiques à l’ère de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle ne se limite pas à la rapidité avec laquelle elles atteignent le public, mais réside plutôt dans le renforcement de la crédibilité, de la responsabilité et de la capacité à protéger la vérité, selon l’UNA.

Lors de sa participation au 5e Sommet mondial de la jeunesse de Kazan, dans un discours intitulé « Médias, confiance et capital humain : communications stratégiques à l'ère du changement global », il a expliqué que les médias ne sont plus seulement un moyen de transmettre des nouvelles et des informations, mais sont devenus une force influente pour façonner la conscience, construire les perceptions et créer les attitudes, ainsi que leur rôle dans l'influence de la nature des relations entre les sociétés et les pays.

Il a souligné que le développement rapide des outils de communication, la capacité de la technologie à transmettre des informations en quelques secondes, ainsi que l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans la production de contenu et l'accès des millions de personnes aux plateformes numériques, font de la confiance un élément essentiel de la véritable valeur du travail des médias, indiquant que la perte de confiance du public dans l'information et sa source limite son impact, quelle que soit la vitesse à laquelle elle se propage.

Al-Yami a souligné que cette responsabilité prend une importance croissante face à la propagation de la désinformation, des contenus fabriqués et de la polarisation numérique, appelant à un retour aux valeurs professionnelles et éthiques dans le travail des médias, et à une utilisation de la technologie qui améliore les connaissances et la compréhension, plutôt que d'aggraver la division et l'incompréhension.

Il a souligné le lien étroit entre les médias et la confiance d'une part, et le capital humain d'autre part, insistant sur le fait que c'est l'homme qui donne son sens à la technologie et détermine si elle est un outil de construction ou de destruction.

Il a expliqué que le véritable investissement dans l'avenir des médias commence par un investissement dans les personnes, en particulier les jeunes, par le biais de l'éducation, de la formation, du développement de l'esprit critique, de la promotion de la culture numérique et en leur permettant d'utiliser les outils d'intelligence artificielle et les technologies modernes de manière consciente et responsable.

Il a expliqué que les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus seulement un public recevant des messages médiatiques, mais sont devenus des producteurs de contenu, des acteurs de la formation de l’opinion et des influenceurs dans leurs sociétés, notant que leur permettre de distinguer entre la vérité et la désinformation, et entre la connaissance et les fausses informations, représente un investissement direct dans la sécurité, la stabilité et l’avenir des sociétés.

Concernant la communication stratégique, le directeur général de l'UNA a souligné qu'elle va bien au-delà de la simple gestion de l'image ou de la diffusion de messages, pour devenir un processus à long terme visant à instaurer la confiance, à promouvoir la compréhension et à ouvrir des espaces de dialogue entre les peuples et les cultures.

Il a souligné la nécessité, face à la multiplication des crises et des conflits, de disposer de médias qui contribuent à rapprocher les peuples et les cultures, à construire des ponts et à faire de la différence une source de rencontre et d'intégration, au lieu d'en faire une cause de conflit.

Dans ce contexte, il a expliqué que l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique croit en l'importance du rôle joué par les institutions médiatiques face aux défis transfrontaliers, notant que la coopération médiatique internationale n'est plus une option complémentaire, mais est devenue une nécessité.

Il a expliqué que « UNA » œuvre à renforcer la coopération entre les agences de presse et les institutions médiatiques, à développer les compétences des journalistes et à tirer parti de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, tout en préservant l'essence du travail médiatique fondée sur l'exactitude, la crédibilité et la responsabilité professionnelle.

Il a également souligné le rôle crucial des jeunes dans l'avenir des médias, appelant les institutions médiatiques à leur offrir davantage de possibilités de formation, d'innovation et de participation, et à les considérer comme des partenaires dans la conduite de la transformation numérique et la construction de son avenir, plutôt que comme de simples bénéficiaires.

Il a déclaré que les changements mondiaux actuels confrontent les institutions médiatiques à une équation claire : « la technologie sans être humain conscient peut devenir un danger, les médias sans confiance perdent leur influence et la communication sans valeurs ne peut construire un avenir durable », soulignant que la combinaison de personnes qualifiées, de médias fiables, d'une technologie responsable et d'une communication stratégique fournit de véritables outils pour construire des sociétés plus conscientes et un monde plus apte au dialogue, à la compréhension et à la coopération.

Il a souligné que l'avenir des médias n'est pas uniquement façonné par la technologie, mais aussi par les êtres humains, et que la confiance n'est pas seulement un résultat de la communication, mais son fondement, indiquant ainsi qu'investir dans la jeunesse représente l'un des investissements les plus importants pour l'avenir des sociétés.

En conclusion, le directeur général de l'UNA a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au gouvernement de la République du Tatarstan et aux organisateurs du Sommet mondial de la jeunesse de Kazan, espérant que les résultats du sommet contribueraient à lancer davantage de partenariats et d'initiatives renforçant le rôle des jeunes dans la création de médias plus professionnels, d'une communication plus responsable et d'un monde plus compréhensif et pacifique.

 

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