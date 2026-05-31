Le festival du thé et du café organisé à Khankendi se termine

Khankendi, 31 mai, AZERTAC

Le festival du thé et du café de Khankendi, s’étant poursuivi pendant deux jours, s’est achevé le 30 mai par un feu d’artifice. Le ciel de Khankendi s’est illuminé de toutes les couleurs à cette occasion.

Selon le bureau des relations publiques du Service de restauration, de construction et de gestion de la ville de Khankendi ainsi que des districts d’Aghdéré et de Khodjaly, plus de vingt entreprises locales et étrangères ont participé au festival, où les visiteurs ont pu découvrir et déguster diverses variétés de thé et de café.

Le festival a suscité un vif intérêt chez les habitants locaux et les visiteurs de la ville.

L’objectif du festival est de promouvoir les producteurs locaux, de valoriser la culture du thé et du café et de dynamiser davantage la vie socioculturelle de Khankendi. L’événement suscite un vif intérêt auprès des habitants et des visiteurs.