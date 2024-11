Le Forum énergétique d'Istanbul rassemble les leaders mondiaux de l'énergie

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Les ministres de l'Énergie se sont réunis vendredi à Istanbul pour discuter des défis et des opportunités liées à la sécurité énergétique dans un contexte marqué par les conflits persistants.

Le Forum énergétique d'Istanbul, organisé par Anadolu sous l'égide du ministère turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, s'est articulé autour du thème « Futur commun, objectifs communs ». L'événement a permis de rassembler des décideurs mondiaux afin de débattre des enjeux partagés.

Lors de la session ministérielle, modérée par Alparslan Bayraktar, ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, les discussions ont abordé les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les effets accélérés du changement climatique.

Bayraktar a insisté sur l'urgence d'investir dans des infrastructures énergétiques durables et des technologies émergentes : « Nous devons définir des objectifs communs pour surmonter ces défis », a-t-il déclaré. Le ministre a également souligné l'importance de l'électrification et de la diversification des chaînes d'approvisionnement pour garantir la sécurité énergétique et le développement économique.

- Coopération régionale : une clé pour renforcer la résilience énergétique

Levan Davitashvili, ministre géorgien de l'Économie et du Développement durable, a mis en avant la nécessité d'une coopération régionale accrue pour assurer la sécurité énergétique et promouvoir les investissements dans les énergies renouvelables.

De son côté, Péter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, a critiqué les initiatives menaçant l'approvisionnement énergétique des pays. Il a dénoncé les sanctions ou restrictions de transit qu'il considère comme des atteintes à la souveraineté nationale : « Nous rejetons de telles initiatives que nous jugeons scandaleuses. »

- Perspectives pour les Balkans et l'Asie centrale

Dubravka Djedovic Handanovic, ministre serbe de l'Énergie, a évoqué les défis de son pays face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Elle a plaidé pour davantage de centrales hydroélectriques et d'infrastructures de stockage pour répondre aux besoins croissants.

Jurabek Mirzamahmudov, ministre ouzbek de l'Énergie, a souligné les progrès de la coopération régionale en Asie centrale, notamment avec des projets communs dans l'hydroélectricité avec le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan.

- Enjeux internationaux : une coopération nécessaire

Plusieurs ministres, dont ceux de l'Azerbaïdjan, de la Libye et de la Bulgarie, ont insisté sur l'importance des partenariats stratégiques pour renforcer la sécurité énergétique et répondre à la demande croissante. Parviz Shahbazov, ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, a évoqué de nouveaux projets régionaux, tandis que Khalifa Abdulsadek, ministre libyen du Pétrole et du Gaz, a exprimé ses ambitions pour doubler la production de pétrole d'ici à 2028 et réduire les émissions de gaz.

Enfin, Victor Parlicov, ministre moldave de l'Énergie, a rappelé que l'interconnexion des marchés et le développement des énergies renouvelables sont indispensables pour un système énergétique sécurisé et dépolitisé.

- Une ouverture vers l'avenir

Le Forum énergétique d'Istanbul a mis en lumière l'importance cruciale de la coopération régionale et internationale pour relever les défis énergétiques mondiaux. Dans un contexte marqué par des crises géopolitiques et climatiques, le renforcement des partenariats stratégiques apparaît comme une réponse essentielle pour bâtir un avenir énergétique résilient et durable. (agence Anadolu)