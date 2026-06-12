Le Forum HELF/AZHAB 2026 se tiendra dans le cadre des réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement
Bakou, 12 juin, AZERTAC
Le Forum HELF/AZHAB 2026 se tiendra dans le cadre des réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement qui auront lieu à Bakou.
Cet événement créera une plateforme de discussion unique pour le dialogue, le partenariat et la coopération sur l'avenir de l'économie halal mondiale.
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