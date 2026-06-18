Le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum a acheminé 54,1 % du volume total de gaz transporté depuis l’Azerbaïdjan

Bakou, 18 juin, AZERTAC

En janvier-mai, les principaux gazoducs en Azerbaïdjan ont acheminé 17 milliards 574,3 millions de mètres cubes de gaz naturel, soit une hausse de 2,6 % par rapport à la même période de l’année passée, selon le Comité national des statistiques.

Au cours de ladite période, 54,1 % du volume total de gaz transporté (soit 9507,2 millions de mètres cubes) a été acheminé par le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum.