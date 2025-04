Le gouvernement sud-coréen décide provisoirement d'organiser l'élection présidentielle anticipée le 3 juin

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Le gouvernement a décidé provisoirement de tenir le 3 juin l'élection pour choisir le successeur de Yoon Suk Yeol à la présidence du pays et la date sera confirmée lors d'une réunion du cabinet cette semaine, a déclaré ce lundi un officiel.

Le président par intérim Han Duck-soo projette de confirmer la date durant une réunion du cabinet prévue mardi, a indiqué un haut officiel gouvernemental à l'agence de presse Yonhap.

«Compte tenu de l'importance du fait que le jour de l'élection sera un jour férié temporaire, la décision sera approuvée durant une réunion du cabinet», a déclaré l'officiel.

Une élection pour un nouveau président doit se tenir dans les 60 jours après que la Cour constitutionnelle a démis Yoon de ses fonctions vendredi dernier pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale.

Si la date est confirmée, les candidats devront s'inscrire au plus tard le 11 mai et la période de campagnes officielles débutera le 12 mai. La loi exige également qu'un officiel candidat à la présidence démissionne au moins 30 jours avant l'élection, ce qui ferait du 4 mai la date limite pour se présenter. Le futur président élu entrera en fonction immédiatement, dès la sortie des résultats de l'élection et sans équipe de transition. (Yonhap)