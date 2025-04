Le gouvernement sud-coréen demande une rallonge budgétaire sur fond d’escalade de la guerre commerciale

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le ministre sud-coréen des Finances Choi Sang-mok a proposé ce mardi que la rallonge budgétaire proposée récemment passe à 12.000 milliards de wons (8,43 milliards de dollars) pour soutenir les principaux secteurs industriels sur fond d'escalade de la guerre commerciale et répondre aux dernières catastrophes naturelles.

«Nous avons prévu d'élaborer un budget supplémentaire d'environ 12.000 milliards de wons, soit environ 2.000 milliards de wons en plus que ce qui avait été proposé auparavant, après avoir tenu compte des opinions de l'Assemblée nationale et des médias», a déclaré Choi lors d'une réunion des ministres concernées par les questions économiques.

Le gouvernement avait initialement proposé cette rallonge budgétaire pour faire face à ce que Choi décrivait comme les «questions les plus urgentes», telles que les travaux de remise en état des régions touchées par les récents incendies de forêts qui ont dévasté le sud-est du pays.

Cette nouvelle proposition intervient sur fond de tensions commerciales accrues en raison de la menace que représente la possible imposition par les Etats-Unis de droits de douane «réciproques» de 25% sur les marchandises sud-coréennes.

Choi a expliqué qu'avec ce nouveau plan budgétaire, plus de 3.000 milliards de wons seraient alloués à la réponse aux catastrophes naturelles, plus de 4.000 milliards de wons seraient engagés pour faire face à l'évolution de l'environnement commercial mondial, et une enveloppe de 4.000 milliards de wons permettrait de soutenir les petits commerçants et les classes vulnérables.

Il a également souligné la nécessité de poursuivre la coopération avec l'Assemblée nationale en mettant en exergue l'urgence de la proposition. «Le timing est essentiel lorsqu'il s'agit des budgets supplémentaires», a noté Choi en appelant à un soutien bipartisan afin de valider rapidement ce budget. (Yonhap)