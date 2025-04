Le gouverneur Ibrahim Saber : Le mémorandum signé entre Le Caire et Bakou ouvre la voie à une large coopération

Le Caire, 15 avril, AZERTAC

« Le mémorandum signé entre le Caire et Bakou établit une coopération entre les parties dans divers domaines, notamment la culture, la science, l'éducation, la santé, le tourisme, et vise à développer la coopération et les relations amicales dans divers domaines », a déclaré le gouverneur du Caire, Ibrahim Saber, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Égypte, Elkhan Poloukhov.

Le gouverneur a indiqué qu'il existait des relations étroites entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan. Les récentes visites mutuelles entre les présidents des deux pays ont ouvert de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l’économie, de la politique, de la culture et de la science.

Il convient de noter que le « Mémorandum d'accord sur l'amitié et la coopération entre l'Autorité exécutive de la ville de Bakou de la République d'Azerbaïdjan et le gouvernorat du Caire de la République arabe d'Égypte », signé lors de la visite du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en Égypte en juin dernier, contribue au renforcement des relations de la coopération entre les deux pays.

Chikhali Aliyev

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Le Caire