New York, 25 septembre, AZERTAC

Une conférence internationale intitulée « Les territoires d'outre-mer après l'Accord de Bougival : recolonisation ou décolonisation ? », organisée par le Groupe d'Initiative de Bakou, dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, se tient au siège de l'organisation à New York.

La conférence réunit des dirigeants de mouvements indépendantistes opérant dans les territoires d'outre-mer français – Kanaky (Nouvelle-Calédonie), Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mahoi Nui (Polynésie française), Guyane française – ainsi que dans les territoires coloniaux des Pays-Bas tels que Bonaire, Aruba et Saint-Martin, ainsi que des représentants du Front international de décolonisation fondé à Bakou.

La conférence examinera la véritable essence de l'Accord de Bougival, présenté par la France comme « la stabilité et un avenir commun », et comparera ses termes avec les accords de Matignon et de Nouméa, censés conduire la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance.

Les représentants du peuple kanak expliqueront au grand public les raisons de leur rejet de l'Accord de Bougival.

La conférence portera également sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et des autres territoires d'outre-mer après la guerre de Bougival, sur la question du maintien à l'ordre du jour des organisations internationales des engagements pris par la France devant l'ONU, non respectés depuis de nombreuses années, sur les moyens de transition vers un véritable processus de décolonisation et sur les mesures communes à prendre à cet égard.

Une déclaration commune devrait être adoptée à l'issue de la conférence.