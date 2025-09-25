Le Groupe d’initiative de Bakou soutient la lutte contre le colonialisme sur les plateformes internationales

New York, 25 septembre, AZERTAC

« Depuis 2023, le Groupe d'initiative de Bakou soutient la lutte contre le colonialisme sur diverses plateformes internationales », a déclaré Abbas Abbassov, directeur exécutif du Groupe d'initiative de Bakou, dans son intervention à la conférence internationale intitulée « Les territoires d'outre-mer après l'Accord de Bougival : recolonisation ou décolonisation ? », organisée dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Il a souligné que le Groupe d'initiative de Bakou a joué un rôle important dans la sensibilisation de la communauté internationale sur l'élimination du colonialisme et ses conséquences. « Depuis sa création, le Groupe d'initiative de Bakou a réussi à inscrire les questions du colonialisme et du néocolonialisme à l'ordre du jour des organisations intergouvernementales et à fournir à la communauté internationale des informations complètes sur les conséquences de cette politique », a souligné Abbas Abbassov.

Selon lui, depuis le début des activités de l'organisation, la sensibilisation de la communauté internationale aux questions du colonialisme et du néocolonialisme s'est considérablement accrue. C'est le fruit de notre organisation et de notre étroite collaboration avec des institutions opérant à l'étranger. Grâce à cette activité conjointe, ce sujet est de plus en plus abordé au sein des organisations internationales et l'intérêt pour notre organisation ne cesse de croître.