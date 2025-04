Le Groupe d’initiative de Bakou tiendra une conférence internationale à New York

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Une conférence internationale intitulée « Décolonisation : une révolution tranquille » sera organisée par le Groupe d'initiative de Bakou au siège de l'ONU à New York le 15 avril.

La conférence réunira des leaders et des membres de mouvements indépendantistes opérant dans les territoires d'outre-mer - Guadeloupe, Martinique, Kanaky (Nouvelle-Calédonie), Saint-Martin, La Réunion, Bonaire, Aruba, Maohi Nui (Polynésie française) et Guyane française, des représentants du Front international de décolonisation, des défenseurs des droits de l'homme, des politiciens, des experts, y compris des représentants d'anciennes colonies françaises.

Les impacts du colonialisme dans les sphères économique, politique et sociale, ainsi que les efforts des peuples autochtones souffrant des conséquences des politiques coloniales pour parvenir à l’indépendance politique et économique, et les principaux obstacles auxquels ils sont confrontés dans ce processus seront discutés lors de la conférence. Le principal sujet de discussion sera la restriction du droit des peuples autochtones à l’autodétermination et à la décolonisation des territoires par les modèles de gouvernance et les mécanismes institutionnels mis en œuvre par la France.