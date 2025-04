Le Groupe d’initiative de Bakou tient une conférence internationale à New York

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Une conférence internationale intitulée « Décolonisation : une révolution sileincieuse » a été organisée par le Groupe d'initiative de Bakou au siège de l'ONU à New York le 15 avril.

Organisé dans le cadre de la 4ᵉ session du Forum permanent des personnes d’ascendance africaine, la conférence a réuni des hommes politiques et des militants originaires de territoires ayant été sous la colonisation française et néerlandaise — tels que la Guadeloupe, la Martinique, Kanaky (Nouvelle-Calédonie), Saint-Martin, La Réunion, Bonaire, Aruba, Maohi Nui (Polynésie française) et la Guyane française —, ainsi que des représentants de plusieurs missions permanentes auprès de l’ONU, des représentants d’ONG bénéficiant du statut ECOSOC, et des experts internationaux.

Des sessions intitulées « La mémoire collective, l’effacement et la résistance des peuples autochtones d’ascendance africaine » et « La dynamique de la décolonisation géopolitique dans les territoires sous domination coloniale » seront organisées dans le cadre de l'événement.

Il convient de noter que la conférence a été enregistrée pour la première fois en tant qu'événement des Nations Unies.

Melahet Nadjafova

Correspondante spéciale de l’AZERTAC

New York