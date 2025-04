Bakou, 11 avril, AZERTAC

L’Assemblée nationale française, démontrant une fois de plus sa position partiale contre l'Azerbaïdjan, a adopté une résolution reflétant des allégations absurdes contre ce pays, notamment concernant les activités du Groupe d'initiative de Bakou. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réitéré ces allégations dans son discours à l'Assemblée nationale et a proféré des accusations sans fondement contre l’Azerbaïdjan.

C’est ce qui ressort de la déclaration du Groupe parlementaire de soutien au peuple corse auprès du Milli Medjlis sur la résolution adoptée par l'Assemblée nationale française.

« En tant que Groupe parlementaire de soutien au peuple corse au Milli Medjlis, nous condamnons fermement la résolution et les opinions exprimées, qui ne sont pas conformes au droit international et à la réalité objective, et nous les évaluons comme un autre exemple de la campagne de diffamation de la France contre l'Azerbaïdjan.

La République d’Azerbaïdjan a toujours été attachée aux principes du droit international, en particulier au principe de souveraineté des États. Le Groupe d’initiative de Bakou est une plateforme basée sur ces principes et vise à soutenir les peuples qui s’expriment contre les politiques coloniales sur les plateformes internationales et luttent pour la liberté et la justice.

Les tentatives de la partie française de discréditer cette initiative découlent en réalité de son intention de justifier sa propre politique coloniale notoire.

Le fait qu’un État comme la France, qui prétend défendre le droit international et la démocratie, ait fermé les yeux sur les 30 années d’occupation des terres azerbaïdjanaises par l’Arménie, et soit resté silencieux pendant cette période alors que plus d’un million d’Azerbaïdjanais avaient été contraints de fuir leurs foyers et que des monuments culturels et religieux avaient été détruits, était la preuve de la vraie nature de ce pays et une autre manifestation claire de ses deux poids, deux mesures habituels.

Aujourd’hui, sous la direction du dirigeant azerbaïdjanais victorieux, nous vivons déjà sur nos territoires souverains et notre intégrité territoriale a été pleinement restaurée. Nous avons ainsi empêché la politique destructrice menée par la France dans le Caucase du Sud. Cependant, nous voyons que la France tente d’appliquer cette même mentalité colonialiste à la région du Caucase du Sud. Il continue d’armer l’Arménie et de l’utiliser comme un outil de manipulation.

Aujourd’hui, les autorités françaises tentent de cibler les démarches légitimes de l’Azerbaïdjan fondées sur le droit international. Mais la France devrait désormais comprendre que sa politique coloniale et la violation flagrante de la volonté des peuples autochtones en Nouvelle-Calédonie et dans d’autres régions sont désormais sous les projecteurs de la communauté internationale, grâce aux efforts du Groupe d’initiative de Bakou.

« Nous appelons les autorités et l’organe législatif français à abandonner les politiques contraires au droit international et aux principes de justice, à respecter les droits humains fondamentaux et à garantir les aspirations des peuples des territoires d'outre-mer à l'indépendance », lit-on dans la déclaration.