Le Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan célébré à São Paulo par une projection lumineuse

Bakou, 29 mai, AZERTAC

À l’initiative de l’ambassade d’Azerbaïdjan au Brésil, une projection lumineuse et une présentation visuelle aux couleurs du drapeau azerbaïdjanais ont été organisées à São Paulo à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan.

Sur les célèbres gratte-ciels de FIESP, situés sur l’avenue Paulista, une vidéo mettant en valeur l’histoire, la culture, la gastronomie et les paysages de l’Azerbaïdjan a été projetée, accompagnée d’une illumination tricolore et du message en portugais « 28 mai – Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan ».

Par ailleurs, le pont suspendu Octavio Frias de Oliveira et la bibliothèque Mario de Andrade, deux monuments emblématiques de São Paulo, ont été illuminés aux couleurs du drapeau azerbaïdjanais durant la nuit du 28 mai.

Il s’agit de la première célébration du Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan à São Paulo, la plus grande métropole d’Amérique latine, à travers un dispositif visuel et numérique de cette envergure.

Ces manifestations ont été précédées par un concert de la pianiste azerbaïdjanaise Narguiz Aliyarova, Artiste émérite d’Azerbaïdjan, organisé au Théâtre national de Brasilia avec le soutien de l’ambassade.