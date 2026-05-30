Le Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan célébré au siège des Nations unies à New York

Washington, 30 mai, AZERTAC

Une réception organisée à l’occasion du Jour de l’Indépendance de la République d’Azerbaïdjan s’est tenue le 28 mai au siège de l’Organisation des Nations unies à New York.

L’événement s’est déroulé en présence de Courtenay Rattray, chef de cabinet du Secrétaire général de l’ONU, qui y a prononcé une allocution. Il a exprimé ses chaleureuses félicitations au peuple azerbaïdjanais et souligné que l’identité de l’Azerbaïdjan s’était forgée au carrefour des continents et des civilisations, où idées, cultures et traditions s’étaient croisées et entremêlées au fil des siècles.

Des représentants permanents, des diplomates ainsi que d’autres hauts responsables des Nations unies ont également pris part à la réception.

Prenant la parole lors de la réception, Tofig Moussaïev, représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’ONU, a mis en avant l’héritage durable de la République démocratique d’Azerbaïdjan et souligné la contribution active de l’Azerbaïdjan aux principaux domaines d’action des Nations unies, notamment la réalisation des Objectifs de développement durable, la promotion des droits de l’homme ainsi que le soutien à la paix et à la sécurité internationales.

Les invités ont également pu découvrir la cuisine nationale azerbaïdjanaise et assister à une prestation musicale.