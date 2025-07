Le journaliste Driss Lyakoubi : Ma visite en Azerbaïdjan a confirmé ma conviction que la bonne gouvernance dans la gestion des affaires des sociétés relève le défi et produit le développement escompté

Rabat, 15 juillet, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Le correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat a réalisé un entretien avec le journaliste marocain Driss Lyakoubi, juste après son retour de la visite qu'il a récemment effectuée avec une délégation médiatique marocaine en République d'Azerbaïdjan, où il a partagé ses impressions en tant que l'un des vétérans des journalistes marocains, décrivant ses impressions de sa visite à la capitale Bakou, ainsi que d'autres villes, dont Choucha, ainsi que les rencontres qu'il a eues avec certains responsables gouvernementaux azerbaïdjanais.

-⁠ ⁠Azerbaïdjan : La diversité dans l'unité

J’ai été agréablement surpris de découvrir un pays qui se distingue par l'hospitalité et la gentillesse de sa population, par la beauté de ses paysages, la richesse de son patrimoine matériel et immatériel, ainsi que par les valeurs de diversité culturelle et du vivre-ensemble, faisant de l'Azerbaïdjan un modèle en la matière aux niveaux régional et international. J'ai été également séduit par le cachet architectural de ses villes, comme c'est le cas à Bakou, où tradition et modernité font bon ménage.

-⁠ ⁠Un peuple fier de son identité plurielle

Ce qui a attiré mon attention, c'est l'attachement du peuple azerbaïdjanais à ses valeurs ancestrales et à son identité bien ancrée, tout en étant ouverte sur la modernité et peu de pays de la région ont réussi à réaliser ce savant dosage entre passé, présent et perspectives d'avenir prometteuse.

La visite de Bakou, de Khankendi et de Choucha, nous a offert l'occasion de la découverte de la beauté naturelle du pays et sa diversité, la richesse de sa gastronomie, le caractère spécifique de l'architecture de chaque région, offrant aux visiteurs une multiplicité de choix.

- Des points communs

Ce voyage de rêve en Azerbaïdjan a renforcé ma conviction que dans ce monde, il y a des pays qui, grâce à leurs dirigeants et à leurs peuples, ont cette capacité de s'inscrire dans une dynamique évolutive et de relever les défis du développement multisectoriel. Ce sont des points communs que partagent le Maroc et l'Azerbaïdjan, deux pays jouissant du respect de la communauté internationale. Je saisis cette belle opportunité pour adresser mes vifs remerciements à toutes les personnes et les personnalités que nous avons rencontrées et qui nous ont entouré de leur bienveillance et chaleureusement accueillis.

Je voudrais également saluer vivement les institutions, parmi lesquelles l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc de nous avoir offert la belle opportunité de découvrir, et sans exagération, l'un des plus beaux pays au monde.