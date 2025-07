Le journaliste marocain Ali Alaoui : L’Azerbaïdjan, un pays qui se raconte par sa culture – PHOTOS

Rabat, 12 juillet, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Après sa récente visite en République d'Azerbaïdjan dans le cadre d'une délégation de journalistes et de représentants de médias marocains, le journaliste Ali Alaoui Sossey, du Groupe Le Matin, l'un des plus importants journaux marocains, a rencontré le correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat et lui a accordé une déclaration concernant ses impressions sur sa visite en compagnie de la délégation médiatique marocaine à plusieurs villes azerbaïdjanaises et ses impressions, en sa qualité d'homme de médias, sur divers domaines.

Premier contact inattendu

Lorsque j’ai embarqué pour ce voyage en Azerbaïdjan, j’étais animé par la curiosité mais aussi lesté de quelques clichés. Un pays chiite, marqué par son passé soviétique, situé à la croisée de tensions régionales… Je m’attendais à un pays discret, replié, figé dans ses complexités géopolitiques.

Et pourtant

Dès mes premiers pas à Bakou, j’ai été saisi par la richesse culturelle qui se dégage de la capitale. Là où les gratte-ciels de verre reflètent les flammes du passé, les ruelles de la vieille ville racontent, en silence, des siècles d’histoire perse, turque, russe et caucasienne. Les musées, les galeries d’art contemporain, les théâtres et même les murs ornés de poésie urbaine témoignent d’un pays où la culture n’est pas un luxe, mais une identité revendiquée.

Parmi les moments forts de ce séjour, le dîner au restaurant-musée Shirvanshah restera gravé dans ma mémoire. Plus qu’un simple repas, ce fut une véritable immersion dans l’âme azerbaïdjanaise. Installé dans une ancienne bâtisse chargée d’histoire, ce lieu singulier nous a offert une expérience multisensorielle : objets anciens, tapis traditionnels, musique live, plats hérités d’un savoir-faire ancestral… Chaque détail racontait un fragment de l’identité azerbaïdjanaise. Un voyage à travers les siècles, dans un décor à la fois chaleureux et authentique.

Puis vint Choucha

Ville perchée, ville symbole. Capitale culturelle du pays, elle incarne la mémoire et la résilience. Dans ses paysages à couper le souffle, entre montagnes embrumées et ruines restaurées, j’ai ressenti une vibration particulière : celle d’un territoire qui se relève par la culture. Dans un village reconstruit, des familles azerbaïdjanaises revenues sur leurs terres après des décennies d’exil nous ont reçus avec une hospitalité émouvante. Autour d’un thé brûlant et de douceurs locales, elles ont partagé bien plus que des histoires : une dignité, une fierté, un attachement viscéral à leur patrimoine.

L’engagement des femmes dans la société azerbaïdjanaise m’a également marqué. Présentes dans les arts, les institutions, l’entrepreneuriat, elles participent activement à l’évolution du pays avec force et assurance, incarnant un équilibre subtil entre tradition et modernité.

Je reviens d’Azerbaïdjan transformé. Ce pays, que je connaissais à peine, m’a offert une leçon d’histoire vivante et de diversité assumée.

Un lieu où la culture est un pont, le patrimoine une boussole, et l’humanité une valeur centrale.