Le journaliste marocain Radouane Baladi : Ma visite en Azerbaïdjan m’a laissé un mélange de sentiments positifs, allant jusqu’à l’étonnement

Rabat, 14 juillet, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Lors de sa récente visite en République d’Azerbaïdjan au sein d’une délégation médiatique marocaine, et juste après son retour au Royaume du Maroc, Radouane Baladi, journaliste au journal marocain Al-Ahdath, a partagé avec le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat ses impressions suite à sa visite à Bakou et plusieurs autres villes azerbaïdjanaises, exprimant ses sentiments humains avant ses impressions professionnelles.

⁠Azerbaïdjan : Une belle exception

« J’ai visité plusieurs pays étrangers, mais mon séjour en Azerbaïdjan m’a laissé un mélange de sentiments merveilleux. J’ai été témoin de choses dont j’avais seulement entendu, parler ou lu, découvrant un pays magnifique et un peuple exceptionnel.

J’ai été émerveillé par cette combinaison unique de richesse culturelle et de nature époustouflante, qui attirent des touristes de toutes nationalités, grâce à son offre touristique variée, comprenant des monuments historiques, des villes modernes et des paysages naturels variés. De plus, la population se distingue par sa richesse identitaire. Les Azerbaïdjanais sont connus pour leur hospitalité, leur générosité et la disponibilité de la nourriture halal, faisant du pays une destination idéale pour les familles.

⁠Le peuple azerbaïdjanais : une gentillesse authentique

La gentillesse du peuple azerbaïdjanais, son accueil chaleureux et sa convivialité m’ont permis de me sentir en sécurité et comme chez moi au Maroc. J’ai également profité d’un merveilleux voyage à Bakou, la capitale, à Khankendi, puis à Choucha, avec sa diversité naturelle qui m’a captivé, des imposantes montagnes du Caucase aux paysages verdoyants. Plaines, lacs et rivières, ainsi que les rives de la mer Caspienne. Sans oublier la cuisine azerbaïdjanaise, qui se distingue par sa diversité et son influence des cultures environnantes, à base d'ingrédients frais et locaux.

⁠Un dernier mot

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à tous les citoyens et responsables azerbaïdjanais que nous avons rencontrés lors de notre visite en Azerbaïdjan.

Je n'oublierai jamais ce voyage ; il restera gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Du fond du cœur, je souhaite à l'Azerbaïdjan plein succès dans le progrès et la prospérité, et au peuple azerbaïdjanais une prospérité durable.