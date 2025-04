Le journaliste marocain Taher Touil : La présence de l'Azerbaïdjan au SIEL est une occasion pour le lecteur d'être informé de cette grande civilisation VIDEO

Rabat, 28 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

De nombreuses personnalités des médias et des écrivains ont visité le pavillon de la République d’Azerbaïdjan organisé récemment dans le cadre du Salon international de l’édition et du livre de Rabat, par le ministère de la Culture de l’Azerbaïdjan et l’ambassade d’Azerbaïdjan au Maroc.

A cette occasion, le journaliste et écrivain marocain Taher Touil, a accordé une déclaration au correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat, sur la participation de la République d’Azerbaïdjan a cet événement mondial culturel :

« Le Salon international de l'édition et du livre est une occasion à la fois pour la rencontre entre les écrivains, le public et les personnes concernées et s'est aussi une opportunité pour un échange et une interaction entre les différents peuples et diverses civilisations. Cela, permet aux visiteurs de mieux connaître les autres cultures. A cet égard, tous les peuples ont en commun plusieurs points, que ce soit au niveau de la production intellectuelle ou celle du patrimoine culturel qui représente un caractère spécifique de chaque peuple. A cet effet, je pense que la présence et la représentation de la République d'Azerbaïdjan au SIEL à Rabat est une occasion pour le lecteur ou pour toute personne intéressée, ainsi que pour le public marocain d'être informé de cette grande civilisation azerbaïdjanaise avec laquelle nous partageons plusieurs valeurs telles que la religion ou le patrimoine ».