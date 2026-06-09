Le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan procèdent à un échange d’expériences en matière de supervision financière

Astana, 9 juin, AZERTAC

La présidente de l’Agence de réglementation et de développement du marché financier du Kazakhstan, Madina Abylkassymova, a rencontré une délégation conduite par le vice-président du Conseil d’administration de la Banque centrale azerbaïdjanaise, Toghroul Aliyev.

Les parties ont discuté de l’amélioration de la supervision fondée sur les risques ainsi que de l’application d’outils analytiques modernes et de solutions numériques dans les activités de contrôle. Elles ont également procédé à un échange d’expériences dans le domaine de l’évaluation de la résilience des institutions financières, selon l’Agence pour la régulation et le développement du marché financier du Kazakhstan.

En outre, les participants à la réunion ont procédé à un échange d’expériences concernant les prêts à la consommation, notamment la régulation des taux d’intérêt, ainsi que le calcul du ratio dette-capital.

Dans le cadre de cette visite, les représentants de la Banque centrale azerbaïdjanaise devraient également assister à une série de sessions d’experts consacrées aux approches de l’Agence en matière de supervision fondée sur les risques, à la mise en œuvre du Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP), ainsi qu’aux questions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Une attention particulière sera accordée à l’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes des banques et de leur liquidité, à l’utilisation des technologies « SupTech » et de l’intelligence artificielle dans les activités de supervision, ainsi qu’au modèle de gestion des risques.

À l’issue de la rencontre, les parties ont confirmé leur intérêt à poursuivre le développement de la coopération et à intensifier les échanges d’expériences sur les questions actuelles liées à la régulation et à la supervision du secteur financier.