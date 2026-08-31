Le Kirghizistan et la Chine signent un traité bilatéral sur le bon voisinage, l'amitié et la coopération durables

Bakou, 31 août, AZERTAC

Le président kirghiz Sadyr Japarov et son homologue chinois Xi Jinping ont signé un traité bilatéral sur le bon voisinage, l'amitié et la coopération durables.

La cérémonie a eu lieu à la suite des entretiens tenus à Bichkek entre les dirigeants du Kirghizistan et de la Chine.

« Ce document créera une base solide pour le développement du partenariat stratégique global entre les deux États », a fait savoir le président Japarov.

Au total, 32 documents ont été signés à l'issue des négociations.