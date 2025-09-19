Le lancement de grands projets au niveau du complexe portuaire de Casablanca renforcera le positionnement international du Maroc

Casablanca, 19 septembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Le port de Casablanca, situé au cœur de la côte atlantique du Maroc, est le deuxième port du Royaume. Multifonctionnel et principalement spécialisé dans le commerce, il gère un trafic diversifié.

L'autorité compétente exploite le premier port du Royaume pour les activités d'import-export.

Cette diversité de trafic a nécessité le développement d'un système spécifique pour chaque hub, basé sur la spécialisation des infrastructures, des équipements, des ressources humaines et l'adéquation aux activités principales du terminal. A savoir les porte-conteneurs, les navires réguliers, minéraliers et navires de transport de véhicules.

Le port s'étend sur 520 hectares et dispose de plus de 8 km de quais. Il peut accueillir et traiter jusqu'à 40 navires simultanément. Il comprend un port de commerce, un port de pêche et une marina, ainsi que des installations et infrastructures de séchage et de remise à l'eau des navires dans les chantiers navals.

Le complexe portuaire de Casablanca fait actuellement l'objet d'un projet de restructuration et de développement visant à renforcer le rayonnement international du Maroc.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, que dans ce contexte, le ministre marocain de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a expliqué dans une déclaration à la presse, à l'occasion de l'inauguration et de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI jeudi, de plusieurs projets majeurs dans le cadre de la restructuration et du développement du complexe portuaire de Casablanca. Il a expliqué que ce projet repose sur trois piliers. Le premier concerne le port de pêche, destiné principalement à la pêche côtière et artisanale. Il a ajouté que ce port permettra à différentes unités de pêche de contribuer au renforcement de cette dynamique et à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs du secteur dans la ville.

Il a aussi indiqué que le deuxième pilier concerne la restructuration et le développement du secteur de la construction et de la réparation navales au Maroc, qui s'inscrit dans la vision royale visant à bâtir une flotte marocaine et à renforcer la souveraineté nationale dans ce domaine.

Le troisième pilier concerne le terminal maritime destiné à l'accueil des passagers, d'une capacité annuelle de 450 000 croisiéristes. Le ministre a souligné que l'objectif visé est d'accroître le nombre de touristes qui bénéficieront des services du terminal.