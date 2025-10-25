Le Maroc lance le projet « Jeunes et Biodiversité – Passerelle Verte » en partenariat international

Rabat, 25 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

L'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) du Maroc a organisé, hier vendredi à Rabat, un atelier en partenariat avec l'Agence suisse de coopération technique au développement (Swisscontact), l'organisation PlanBørnefonden pour le soutien à l'enfance et à la jeunesse, et le zoo de Copenhague, avec le soutien du Programme de partenariat dano-arabe. Cet atelier était consacré au lancement du projet « Jeunes et Biodiversité – Passerelle Verte », qui vise à renforcer l’engagement de la jeunesse marocaine dans la préservation de la biodiversité et la promotion de l’entrepreneuriat vert.

Le correspondant de l'agence AZERTAC au Maroc rapporte, selon le directeur général de l'Agence (ANEF), Abderrahim Houmy, que ce projet incarne une alliance forte entre jeunesse, biodiversité et développement durable. Il a souligné que la jeunesse, qui représente plus d'un tiers de la population du Royaume, constitue une richesse et un levier essentiel pour accompagner la transition écologique et la valorisation durable du patrimoine naturel.

Le projet « Jeunes et Biodiversité – Passerelle Verte» s'articule autour de trois axes principaux : Le renforcement des capacités des jeunes, à travers la formation de formateurs et d’écogardes opérant dans les parcs nationaux ; La promotion de l’entrepreneuriat vert, avec l’accompagnement et l’appui financier à 35 jeunes porteurs de projets innovants dans la région du Parc National d’Ifrane ; La contribution à la conservation des espèces menacées, en particulier l’Ibis chauve, espèce emblématique dont la dernière population sauvage mondiale est abritée par le Maroc.

Cette rencontre a réuni des représentants du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, des ambassades partenaires, des organisations internationales et de la société civile. Elle a été marquée par la remise de certificats de formation à une première promotion de 20 jeunes formateurs, qui interviendront au sein du réseau national des aires protégées.

À travers cette initiative, l’ANEF confirme sa volonté de faire de la jeunesse un acteur central de la transition écologique et de la gestion durable de la biodiversité. Le projet « Jeunes et Biodiversité – Passerelle Verte » illustre la dynamique partenariale et innovante de l’ANEF pour concilier conservation, innovation et développement socio-économique local, dans une perspective de coopération internationale exemplaire et d’un avenir durable pour les jeunes générations.