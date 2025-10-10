Le Maroc officiellement nommé vice-président du Réseau des petites et moyennes entreprises de l’OCI-SMENET
Rabat, 10 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC
Le Royaume du Maroc, a été officiellement nommé Vice-Président du Réseau des Petites et Moyennes Entreprises de l’Organisation de la Coopération Islamique (OIC-SMENET) pour la région des pays arabes, aux côtés du Royaume d’Arabie Saoudite.
Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon l’Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises – Maroc PME, que cette distinction, annoncée récemment, lors de l’adoption de la Déclaration de Bakou, vient consacrer l’engagement continu du Maroc en faveur du développement et de la coopération entre les PME du monde islamique.
Le secrétariat permanent du réseau est assuré par le Centre de Recherche et de Formation Statistique, Économique et Sociale pour les Pays Islamiques (SESRIC), organe de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), basé à Ankara.
