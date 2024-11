Le Maroc souhaite établir des relations de coopération avec l'Azerbaïdjan dans le domaine du cinéma

Rabat, 22 novembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Hier, jeudi, Nazim Samadov, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan auprès du Royaume du Maroc, a effectué une visite de travail à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma de la ville de Rabat (ISMAC).

L'ambassadeur a été reçu par le directeur de l'institut, Hakim Belabbès, qui a salué cette visite, la considérant comme une étape essentielle vers la signature d'accords de coopération et l'adoption de programmes conjoints entre les deux parties.

Nazim Samadov a mis l'accent sur le développement progressif des excellentes relations bilatérales entre les deux pays amis, ce qui contribue, indique-t-il, à encourager les accords de partenariat dans divers domaines économiques, culturels, artistiques et autres.

L'ambassadeur s'est félicité de la création d'un partenariat fructueux entre l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma et les établissements d'enseignement universitaire azerbaïdjanais qui ont, affirme-t-il, les mêmes institution et spécialisation, à travers lesquels des programmes, des activités et des cours de formation seront mis en œuvre. Et ce, afin que chaque partie puisse bénéficier de l’expérience et de l’expertise de l’autre.

De son côté, après avoir fait une brève présentation de l'histoire et la réalité du Maroc dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma, Hakim Belabbès a exprimé la disposition de son institution à contribuer fortement au programme de visites d'échange entre les étudiants de l'institut au Maroc dans diverses spécialisations liées au domaine des métiers de l'audiovisuel et du cinéma, et les étudiants azerbaïdjanais qui sont dans la même spécialisation, dans le cadre de leur demander de réaliser des productions sur leur pays d'accueil, non pas du point de vue du tourisme, mais du point de vue du voyage, qui accroît leur encadrement, et en exploitant la charge et le désir de fournir le meilleur en eux.

De son côté, Youssef Farid, secrétaire général de l'Institut, a souligné la dimension stratégique adoptée par son institution en formant une génération de professionnels dans diverses spécialisations liées aux métiers de l'audiovisuel et du cinéma, un domaine en plein développement. Le Maroc, précise-t-il, a une longue expérience dans l'accueil des plus grandes productions cinématographiques internationales et dans leur fourniture de tout ce dont elles ont besoin en termes d'infrastructures et d'expertise humaine, « mais en raison d'une pénurie, on réfléchit actuellement à les fournir par des réalisateurs qualifiés, ce qui est conforme à la politique du Maroc de de développer l’investissement dans le domaine du cinéma de manière plus bénéfique.

Les deux parties ont également convenu d'organiser à l'institut une exposition de photos sur l'Azerbaïdjan, du photographe marocain Mohamed Tazi, et de travailler à la concrétisation de l'idée d'un projet visant à organiser une Semaine du cinéma azerbaïdjanais au Maroc et, en retour, la Semaine du cinéma marocaine sera organisée en Azerbaïdjan.

A l'issue de la réunion, marquée par des entretiens pratiques et des consultations en vue d'une coopération future imminente, l'ambassadeur Nazim Samadov a visité les différentes installations de l'institut, notamment les salles de diffusion, un studio de photographie, un autre de montage et des magasins d'équipement technique, avant il a été reçu par les étudiants dans l'un des auditoriums pédagogiques, où ils ont eu l'occasion d'échanger des conversations sur la République d'Azerbaïdjan en tant que pays qui les accueille à travers son ambassadeur au Maroc, qui a mentionné l'annulation du visa comme première étape pour améliorer l’ échange de visites entre les deux communautés et apprenez-en davantage l'une sur l'autre.