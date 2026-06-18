Le médiateur en chef de la Türkiye : L'intelligence artificielle doit être encadrée par les droits humains

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« Le XXIe siècle est caractérisé comme le siècle de la technologie et du savoir. L'une des technologies qui se développent et se diffusent le plus rapidement à cette époque est l'intelligence artificielle (IA). Elle est aujourd'hui largement utilisée dans presque tous les domaines de la vie : administration publique, santé, éducation, secteur financier, industrie, transports et vie quotidienne », a indiqué Mehmet Akarca, médiateur en chef de la République de Türkiye, lors de la séance plénière sur le thème « Les droits humains à l'ère de l'intelligence artificielle : opportunités, risques et responsabilités », organisée dans le cadre du Sommet international des médiateurs de Bakou.

Il a souligné que les systèmes d'IA sont capables de traiter une très grande quantité d'informations en un temps record, d'effectuer des analyses et d'appuyer la prise de décisions complexes. De ce fait, la qualité des services s'améliore, le processus décisionnel s'accélère et les contraintes d'espace physique sont largement réduites. Les technologies numériques facilitent l'accès à l'information, à la communication et aux services.

« Cependant, malgré ces nombreuses opportunités, l'intelligence artificielle (IA) présente de graves risques et menaces pour les droits humains. Parallèlement au développement des technologies d'IA, le volume de données personnelles collectées et traitées augmente rapidement. Ceci soulève d'importantes questions juridiques et éthiques, notamment en matière de respect de la vie privée, de confidentialité des données, de leur stockage sécurisé, ainsi que des personnes autorisées à y accéder et des finalités de cet accès. De plus, le recours généralisé à l'IA dans les processus décisionnels présente également des risques importants. L’opacité des algorithmes, l'influence de la partialité dans les données sur les décisions, la discrimination et la limitation de l'intervention humaine soulèvent de sérieuses préoccupations au regard des principes de justice, d'égalité et d'État de droit. C'est pourquoi le développement des technologies d'IA doit être encadré par le respect des droits humains, la transparence, la responsabilité et les principes éthiques, et des mécanismes de contrôle juridique efficaces doivent être mis en place pour leur application », a précisé Mehmet Akarca.