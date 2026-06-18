Le médiateur fédéral du Pakistan : L’intelligence artificielle doit être encadrée par une approche centrée sur l’humain

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« Les révolutions technologiques qui ont marqué l’histoire ont transformé la nature des relations entre les citoyens et les institutions étatiques, et ont profondément influencé le développement des mécanismes de gouvernance et des services publics. L’intelligence artificielle (IA) ne fait pas exception. Au contraire, son influence et son rythme de développement sont plus vastes et plus rapides que ceux des innovations technologiques précédentes », a indiqué le médiateur fédéral du Pakistan, Naveed Kamran Baloch, lors de la séance plénière intitulée « Les droits humains à l’ère de l’intelligence artificielle : opportunités, risques et responsabilités », organisée dans le cadre du Sommet international des médiateurs organisé à Bakou.

Il a souligné qu’aujourd’hui, l’intelligence artificielle a un impact considérable sur la prise de décision, la prestation de services et la communication entre les citoyens et l’État dans de nombreux domaines, de l’administration publique à l’éducation, en passant par la santé, la justice, les services publics et autres services essentiels. L'application des technologies d'IA favorise une organisation plus opérationnelle, précise et efficace des services, tout en élargissant les possibilités d'une utilisation plus rationnelle des ressources.

« Toutefois, le développement rapide et la généralisation de l'intelligence artificielle engendrent de nouveaux défis en matière de droits humains, de justice et d'état de droit. Des questions telles que la transparence, la responsabilité des décisions prises par les systèmes d'IA, la prévention des discriminations, la protection des données personnelles et le respect de la dignité humaine requièrent une attention particulière. La principale préoccupation ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans son impact potentiel sur les droits humains, les libertés fondamentales et la justice sociale », a déclaré le médiateur fédéral du Pakistan.

Naveed Kamran Baloch a indiqué : C'est pourquoi, parallèlement au développement de l'intelligence artificielle, sa gouvernance et son cadre juridique doivent eux aussi être améliorés. Les mécanismes de gouvernance doivent reposer sur une approche centrée sur l'humain, et la transparence, la responsabilité et le respect des principes éthiques doivent être garantis ».